Трипл-дабл Николы Йокича не спас «Денвер» в матче с «Далласом», у Энтони Дэвиса дабл-дабл

В ночь с 1 на 2 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Гости выиграли встречу со счётом 131:121.

Самым результативным игроком «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — на его счету 29 очков, 20 подборов и 13 результативных передач. У «Далласа» больше всех набрал центровой Энтони Дэвис, в активе которого дабл-дабл — 32 очков и 13 подборов, а также четыре ассиста.

«Наггетс» проиграли третий матч из пяти последних, у «Маверикс» вторая победа подряд после серии из трёх поражений.