Баскетбол

Денвер Наггетс — Даллас Маверикс, результат матча 2 декабря 2025, счет 121:131, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Николы Йокича не спас «Денвер» в матче с «Далласом», у Энтони Дэвиса дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 1 на 2 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Гости выиграли встречу со счётом 131:121.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
121 : 131
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Джонс - 28, Уотсон - 15, Хардуэй-младший - 13, Джонсон - 10, Мюррэй - 10, Валанчюнас - 8, Браун - 7, Ннаджи - 1, Джонс, Тайсон, Пикетт
Даллас Маверикс: Дэвис - 32, Нембард - 28, Флэгг - 24, Томпсон - 15, Кристи - 9, Маршалл - 9, Расселл - 8, Пауэлл - 4, Уильямс - 2, Харди, Мартин, Сиссе

Самым результативным игроком «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — на его счету 29 очков, 20 подборов и 13 результативных передач. У «Далласа» больше всех набрал центровой Энтони Дэвис, в активе которого дабл-дабл — 32 очков и 13 подборов, а также четыре ассиста.

«Наггетс» проиграли третий матч из пяти последних, у «Маверикс» вторая победа подряд после серии из трёх поражений.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
