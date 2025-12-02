Дабл-дабл Дончича не помог «Лейкерс» избежать поражения от «Финикса», у Леброна 10 очков

В ночь с 1 на 2 декабря мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Гости выиграли встречу со счётом 125:108.

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 38 очков, 11 подборов и пять результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс завершил встречу с 10 очками и тремя ассистами.

У «Санз» больше всех набрал лёгкий форвард Диллон Брукс — 33 очка, два подбора и два ассиста.