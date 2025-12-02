Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс Санз, результат матча 2 декабря 2025, счет 108:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Дончича не помог «Лейкерс» избежать поражения от «Финикса», у Леброна 10 очков
Комментарии

В ночь с 1 на 2 декабря мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Гости выиграли встречу со счётом 125:108.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 16, Кнехт - 13, Эйтон - 12, Джеймс - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Винсент - 3, Смит - 3, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Джеймс, Хатимура
Финикс Санз: Брукс - 33, Гиллеспи - 28, Уильямс - 13, Гудвин - 13, Букер - 11, Буей - 7, Данн - 6, О'Нил - 6, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 38 очков, 11 подборов и пять результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс завершил встречу с 10 очками и тремя ассистами.

У «Санз» больше всех набрал лёгкий форвард Диллон Брукс — 33 очка, два подбора и два ассиста.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Егор Дёмин взял четвёртую победу в НБА. Что показал наш баскетболист?
Егор Дёмин взял четвёртую победу в НБА. Что показал наш баскетболист?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android