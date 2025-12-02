НБА: результаты матчей 2 декабря

В ночь на 2 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

НБА. Результаты на 2 декабря:

«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 99:98;

«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 129:126;

«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 119:135;

«Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 116:103;

«Майами Хит» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 140:123;

«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 125:120;

«Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» — 133:125;

«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 121:131;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» — 108:125.

Главные новости дня: