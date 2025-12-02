НБА: результаты матчей 2 декабря
В ночь на 2 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.
НБА. Результаты на 2 декабря:
«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 99:98;
«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 129:126;
«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 119:135;
«Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 116:103;
«Майами Хит» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 140:123;
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 125:120;
«Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» — 133:125;
«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 121:131;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» — 108:125.
