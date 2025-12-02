В США поставили оценку Дёмину за матч с «Шарлотт», указав на изменения россиянина

Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (116:103). Российский разыгрывающий Егор Дёмин получил оценку B- (чуть выше среднего).

«Бруклин» (4-16) неудачно вышел с перерыва на День благодарения, потерпев два крупных поражения. Встреча с «Хорнетс» (6-15) стала для команды очередным шансом заработать первую домашнюю победу в сезоне-2025/2026 — и на этот раз «Нетс» этим шансом воспользовались.

Дёмин уверенно выглядел в нападении: он разнообразил свою игру и перестал ограничиваться трёхочковыми бросками, как это бывало раньше по ходу сезона. Хорошо обращался с мячом и практически не допускал потерь. При этом заметно, что в игровом плане «Нетс» используют его скорее как атакующего защитника, а не как основного разыгрывающего», — говорится в материале обозревателя.

