Баскетбол

В США поставили оценку Дёмину за матч с «Шарлотт», указав на изменения россиянина

В США поставили оценку Дёмину за матч с «Шарлотт», указав на изменения россиянина
Аналитик NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (116:103). Российский разыгрывающий Егор Дёмин получил оценку B- (чуть выше среднего).

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 103
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Портер - 35, Клауни - 18, Клэкстон - 13, Вульф - 10, Пауэлл - 10, Дёмин - 9, Сараф - 7, Шарп - 6, Мартин - 5, Уильямс - 3, Лидделл, Уилсон
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 18, Секстон - 15, Болл - 12, Ривз - 10, Диабате - 10, Салон - 10, Бриджес - 8, Макнили - 8, Колкбреннер - 7, Джеймс - 5, Пламли, Манн

«Бруклин» (4-16) неудачно вышел с перерыва на День благодарения, потерпев два крупных поражения. Встреча с «Хорнетс» (6-15) стала для команды очередным шансом заработать первую домашнюю победу в сезоне-2025/2026 — и на этот раз «Нетс» этим шансом воспользовались.

Дёмин уверенно выглядел в нападении: он разнообразил свою игру и перестал ограничиваться трёхочковыми бросками, как это бывало раньше по ходу сезона. Хорошо обращался с мячом и практически не допускал потерь. При этом заметно, что в игровом плане «Нетс» используют его скорее как атакующего защитника, а не как основного разыгрывающего», — говорится в материале обозревателя.

