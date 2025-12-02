Скидки
Лука Дончич раскрыл, насколько активно смотрит матчи НБА

Лука Дончич раскрыл, насколько активно смотрит матчи НБА
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич после поражения в матче с «Финикс Санз» (108:125) признался, что почти не следит за играми НБА.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 16, Кнехт - 13, Эйтон - 12, Джеймс - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Винсент - 3, Смит - 3, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Джеймс, Хатимура
Финикс Санз: Брукс - 33, Гиллеспи - 28, Уильямс - 13, Гудвин - 13, Букер - 11, Буей - 7, Данн - 6, О'Нил - 6, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг

«Предстоящий матч с «Торонто»? Я не так много смотрю НБА, извините. Знаю, что у них хороший баланс побед и поражений. Обожаю их тренера — он заставляет команду играть физически», — сказал Дончич на пресс-конференции.

«Лейкерс» предстоит провести три подряд матча на выезде: сперва с «Торонто», затем – с «Бостон Селтикс» и «Филадельфией Сиксерс».

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2025/2026 Дончич к настоящему моменту провёл 16 матчей, в которых набирал в среднем 35,2 очка, 8,9 подбора, 8,9 передачи, 1,6 перехвата и 0,5 блок-шота.

