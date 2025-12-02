Лука Дончич раскрыл, насколько активно смотрит матчи НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич после поражения в матче с «Финикс Санз» (108:125) признался, что почти не следит за играми НБА.

«Предстоящий матч с «Торонто»? Я не так много смотрю НБА, извините. Знаю, что у них хороший баланс побед и поражений. Обожаю их тренера — он заставляет команду играть физически», — сказал Дончич на пресс-конференции.

«Лейкерс» предстоит провести три подряд матча на выезде: сперва с «Торонто», затем – с «Бостон Селтикс» и «Филадельфией Сиксерс».

В сезоне-2025/2026 Дончич к настоящему моменту провёл 16 матчей, в которых набирал в среднем 35,2 очка, 8,9 подбора, 8,9 передачи, 1,6 перехвата и 0,5 блок-шота.