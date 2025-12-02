Скидки
«Мы хотим больше». Главный тренер «Бруклина» — о Егоре Дёмине

Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес оценил прогресс российского разыгрывающего команды Егора Дёмина.

«Да, я думаю, ему стало комфортнее. Он всегда играет так, будто полностью принадлежит команде, и это здорово. Помню, сразу после предсезонного матча в Торонто он показал, почему мы так высоко его оценивали и как он держится на площадке», — сказал Фернандес на пресс-конференции.

Тренер подчеркнул, что ценится не только способность игрока забивать, но и умение видеть площадку, перехватывать и бороться за подборы: «Мы видим, насколько он улучшился с первого дня. Прошло почти 20 игр, и мы всё ещё хотим видеть больше — это касается не только его, но и всей команды».

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 103
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Портер - 35, Клауни - 18, Клэкстон - 13, Вульф - 10, Пауэлл - 10, Дёмин - 9, Сараф - 7, Шарп - 6, Мартин - 5, Уильямс - 3, Лидделл, Уилсон
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 18, Секстон - 15, Болл - 12, Ривз - 10, Диабате - 10, Салон - 10, Бриджес - 8, Макнили - 8, Колкбреннер - 7, Джеймс - 5, Пламли, Манн

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (116:103) российский спортсмен набрал девять очков, один подбор и четыре передачи.

Главные новости дня:

Комментарии
