«Вопрос национальной спортивной безопасности». В ГД прокомментировали ситуацию в «Локо»

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBO Дмитрий Пирог прокомментировал ситуацию вокруг «Локомотива-Кубань» и центрового Кирилла Елатонцева, который самовольно покинул расположение краснодарского клуба и в одностороннем порядке намерен разорвать долгосрочный контракт. Также парламентарий высказался о возможном отъезде игрока сборной России в США, где он получил допуск к выступлению в NCAA, несмотря на свой профессиональный статус.

«Ситуация с Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» — это с одной стороны взаимоотношения исключительно спортсмена и баскетбольного клуба. Но с другой — она может стать довольно резонансным прецедентом для российского спорта, всё-таки дело затрагивает нормативно-правовые аспекты, которые касаются исполнения профессионального контракта. Мы не можем знать всех деталей контракта между клубом и баскетболистом. Как правило, такие вещи строго конфиденциальны и в прессу не выносят. Но очевидно, что профессиональный спортивный контракт — это очень серьезный документ, подкрепленный положениями международных и национальных федераций. Тем более в таком конкурентном и популярном по всему миру виде спорта, как баскетбол.

Я сам прошёл карьеру профессионального спортсмена и неоднократно подписывал контракты на участие в титульных боях, в том числе и в США, Германии. В боксе, например, ты несешь обязательства не только перед промоутерами, командой соперника, болельщиками, заплатившими деньги за билеты, но и перед телеканалом, который транслирует бой.

Профессиональный спортсмен должен не только хорошо делать свою работу в ринге, на баскетбольной площадке, футбольном поле или гоночной трассе, но и обязан соблюдать все контрактные обязательства, под которыми он подписался. Это незыблемая норма профессиональной этики и спортивного права.

Что касается перехода наших молодых спортсменов в зарубежные лиги или ассоциации, то в отдельных видах спорта россиян действительно приглашают в другие страны –— например, в США (хоккей, баскетбол). Порой переход происходит без компенсации нашим клубам или спортшколам, хотя именно они вложили значительные ресурсы в подготовку этих атлетов. Причем это не только вопрос финансовой справедливости, но и сохранения нашего спортивного потенциала.

Необходимо понимать, что подобные трансферы, зачастую происходящие по инициативе агентов, работают по принципу «выгодного предложения» для самого спортсмена, игнорируя интересы его родной страны и клубов, которые его вырастили. Достаточно часто зарубежные лиги и агенты переманивают и тащат нашу талантливую молодежь на Запад в угоду своим финансовым интересам. Важно, чтобы любой переход осуществлялся на взаимовыгодных условиях, учитывающих интересы всех сторон, в первую очередь — нашей страны. Это вопрос национальной спортивной безопасности.

Знаю, что Кирилл Елатонцев — это воспитанник «Локомотива-Кубань», сильный и талантливый баскетболист, игрок сборной России. Мне, как представителю Краснодарского края, хорошо известно, как эффективно работает система подготовки резерва в регионе и с каким вниманием «Локо» относится к своей молодежи. За последние годы клуб выпустил много игроков, которые заявили о себе на уровне сборной России. Это результат планомерной совместной работы краевой школы олимпийского резерва и клубной академии.

Я неоднократно был в Академии «Локомотива-Кубань». Могу с уверенностью сказать, что это лучшая баскетбольная инфраструктура в России, где для молодых баскетболистов созданы все условия, чтобы развивать свой талант. Причем подготовка идет с ранних лет. Неудивительно, что Кириллу Елатонцеву, как собственному воспитаннику, предложили долгосрочный профессиональный контракт. И, конечно, спортсменам важно оправдывать такое доверие, профессионально относится к работе и радовать болельщиков красивой игрой», — сказал Пирог в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

