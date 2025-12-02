Сергей Козин — о сборе национальной команды России: многих игроков я видел впервые

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин поделился мнением о тренировочном сборе национальной команды России, проходившем с 24 ноября по 1 декабря в УТЦ «Новогорск». Козин входит в тренерский штаб Зорана Лукича в сборной России.

«Сбор прошёл очень хорошо! Ребята работали с отличной энергией. Многих я видел впервые, и мне очень понравилась их готовность работать. Мы с тренерским штабом получили много полезной информации. Считаем, что многие ребята с этого сбора могут попасть на следующий. Если будут организовываться игры, мы будем привлекать ребят именно из этого списка», — приводит слова Козина пресс-служба «Нижнего Новгорода».

