Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

The Athletic опубликовал рейтинг силы команд НБА. «Бруклин» Дёмина — на 29-м месте

The Athletic опубликовал рейтинг силы команд НБА. «Бруклин» Дёмина — на 29-м месте
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй представил рейтинг силы команд НБА. Первое место в рейтинге аналитика заняла «Оклахома-Сити Тандер». «Бруклин Нетс», за который выступает российский разыгрывающий Егор Дёмин, оказался на 29-м месте списка.

«Майкл Портер пришёл в «Бруклин» и, как и ожидалось, быстро стал одним из главных бомбардиров команды. В среднем он набирает 24,3 очка за матч — впервые в карьере выше 20 очков за игру — а также делает по три передачи. Его эффективность в атаке почти не пострадала в системе Жорди Фернандеса. Однако Портер пропустил несколько матчей из-за напряжения в спине, что всегда вызывает тревогу с учётом его прошлых травм. С учётом текущего положения «Нетс» в таблице, команде нет особого смысла задействовать его, если он не полностью готов», – говорится в материале Мюррэя о «Бруклине».

Материалы по теме
Егор Дёмин одержал четвёртую победу в НБА. Что показал наш баскетболист?
Егор Дёмин одержал четвёртую победу в НБА. Что показал наш баскетболист?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android