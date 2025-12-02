The Athletic опубликовал рейтинг силы команд НБА. «Бруклин» Дёмина — на 29-м месте

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй представил рейтинг силы команд НБА. Первое место в рейтинге аналитика заняла «Оклахома-Сити Тандер». «Бруклин Нетс», за который выступает российский разыгрывающий Егор Дёмин, оказался на 29-м месте списка.

«Майкл Портер пришёл в «Бруклин» и, как и ожидалось, быстро стал одним из главных бомбардиров команды. В среднем он набирает 24,3 очка за матч — впервые в карьере выше 20 очков за игру — а также делает по три передачи. Его эффективность в атаке почти не пострадала в системе Жорди Фернандеса. Однако Портер пропустил несколько матчей из-за напряжения в спине, что всегда вызывает тревогу с учётом его прошлых травм. С учётом текущего положения «Нетс» в таблице, команде нет особого смысла задействовать его, если он не полностью готов», – говорится в материале Мюррэя о «Бруклине».

