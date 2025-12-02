Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

23-летний игрок показал уникальную статистику в матче в истории НБА

23-летний игрок показал уникальную статистику в матче в истории НБА
Комментарии

23-летний турецкий центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Юта Джаз» (125:133) оформил дабл-дабл, набрав 31 очко и сделав 14 результативных передач. Кроме того, на его счету восемь подборов, два перехвата и пять блок-шотов. Как отмечает статистический сервис StatMuse, Шенгюн стал первым игроком в истории НБА с подобными показателями в матче.

Отметим, что Алперен к настоящему моменту принял участие в 18 матчах этого сезона НБА, в которых в среднем набирал 22,8 очка, 9,1 подбора и 7,3 передачи.

Материалы по теме
НБА: результаты матчей 2 декабря

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android