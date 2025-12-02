23-летний игрок показал уникальную статистику в матче в истории НБА

23-летний турецкий центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Юта Джаз» (125:133) оформил дабл-дабл, набрав 31 очко и сделав 14 результативных передач. Кроме того, на его счету восемь подборов, два перехвата и пять блок-шотов. Как отмечает статистический сервис StatMuse, Шенгюн стал первым игроком в истории НБА с подобными показателями в матче.

Отметим, что Алперен к настоящему моменту принял участие в 18 матчах этого сезона НБА, в которых в среднем набирал 22,8 очка, 9,1 подбора и 7,3 передачи.

Материалы по теме НБА: результаты матчей 2 декабря

Главные новости дня: