Видео: Майкл Джордан прибыл на суд с NASCAR

Легенда НБА Майкл Джордан прибыл на судебное заседание в Северной Каролине, где начался антимонопольный процесс против NASCAR. Баскетболист является совладельцем команды 23XI Racing, которая вместе с Front Row Motorsports в прошлом году подала иск против NASCAR. Команды обвиняют серию в навязывании «антиконкурентных условий», которые затрудняют им получение прибыли.

В судебной борьбе Джордану помогает Дэнни Хэмлин, трёхкратный победитель Daytona 500 и совладелец 23XI Racing. В Сети появилось видео, на котором Джордан и Хэмлин направляются в суд.

Майкл Джордан прибыл на судебное разбирательство с NASCAR:

Команды утверждают, что NASCAR нарушила антимонопольное законодательство, предложив чартерный договор с жёсткими условиями и оказав на команды давление.