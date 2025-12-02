Скидки
Видео: Леброн с улыбкой заговорил с запасными «Финикса» при «-21» во время тайм-аута

Комментарии
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время тайм-аута матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» стал общаться с запасными соперников с улыбкой на лице, в то время как четыре других игрока калифорнийского клуба отправились к главному тренеру Джей Джей Редику.

Эпизод случился в третьей четверти, когда «Лейкерс» отставали в счёте на 21 очко (73:94).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 16, Кнехт - 13, Эйтон - 12, Джеймс - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Винсент - 3, Смит - 3, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Джеймс, Хатимура
Финикс Санз: Брукс - 33, Гиллеспи - 28, Уильямс - 13, Гудвин - 13, Букер - 11, Буей - 7, Данн - 6, О'Нил - 6, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг

В кадр также попал Редик, который, как можно заметить, был недоволен. «Лейкерс» в итоге уступили со счётом 108:125.

Комментарии
