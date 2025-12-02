Видео: Леброн с улыбкой заговорил с запасными «Финикса» при «-21» во время тайм-аута

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время тайм-аута матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» стал общаться с запасными соперников с улыбкой на лице, в то время как четыре других игрока калифорнийского клуба отправились к главному тренеру Джей Джей Редику.

Эпизод случился в третьей четверти, когда «Лейкерс» отставали в счёте на 21 очко (73:94).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В кадр также попал Редик, который, как можно заметить, был недоволен. «Лейкерс» в итоге уступили со счётом 108:125.