Игрок «Лейкерс»: поеду в Словению. Не знаю, примет ли меня Дончич

Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал, что планирует посетить Словению — родину своего товарища по команде Луки Дончича. Отметим, что оба баскетболиста хорошо общаются и часто подшучивают друг над другом.

«Я сказал ему ещё прошлым летом, что приеду. Лука не сказал мне «нет», но и «да» не сказал. Но следующим летом я точно буду там. Не знаю, примет ли он меня, но я точно еду», — сказал Ривз на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Ривз и Дончич в среднем набирают больше всего очков среди всех дуэтов НБА в нынешнем сезоне.

