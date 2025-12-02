Скидки
Гилджес-Александер провёл 93 матча кряду с 20+ очками. Впереди — лишь одна легенда НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал 20+ очков уже в 93 матчах НБА подряд. Как информирует пресс-служба североамериканской лиги, это вторая по длине серия в её истории. Больше матчей с 20+ очками было только у легендарного баскетболиста Уилта Чемберлена.

Напомним, «Оклахома» вошла в число всего четырёх команд в истории НБА, которые начинали сезон с показателем 20–1 или лучше. Завтра, 3 декабря, «Тандер» могут продлить свою победную серию до 13 матчей. Подопечные Марка Дэйгнолта сыграют с «Голден Стэйт Уорриорз». Начало матча запланировано на 7:00 мск.

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

