Баскетбол

Терри Розир уладил вопрос с налоговым залогом в размере $ 8,2 млн — The Athletic

Терри Розир уладил вопрос с налоговым залогом в размере $ 8,2 млн — The Athletic
Комментарии

Защитник «Майами Хит» Терри Розир полностью уладил вопрос с выставленным налоговым залогом в размере $ 8,2 млн. Об этом информирует The Athletic со ссылкой на документы, поданные в суд округа Брауард (Флорида). Сообщается, что налоговая служба США 29 октября 2025 года официально отозвала федеральный залог, указав, что Розир «полностью удовлетворил» обязательства.

Адвокат игрока ранее объяснил, что из-за ошибки при электронной подаче документов налоговая служба ошибочно выставила долг за 2021 год в размере $ 8 млн — на деле спортсмен недоплатил лишь $ 9 тыс., и эта сумма была сразу погашена.

Отмечается, что Розир продолжает оставаться фигурантом федерального дела о нелегальных ставках на спорт. В октябре его арестовали и предъявили обвинения в причастности к букмекерской схеме. По версии прокуратуры, он предупредил знакомого о том, что досрочно покинет матч в марте 2023 года. Адвокат спортсмена отвергает обвинения.

НБА ранее не нашла доказательств нарушений, но после октябрьского ареста отстранила Розира на неопределённый срок. На следующей неделе защитник предстанет перед федеральным судом в Бруклине, где ему предъявят обвинения официально.

Сэндлер принял участие в игре с баскетболистами «Майами Хит»:

