Дончич превзошёл Леброна по одному из показателей в «Лейкерс». Впереди лишь Коби Брайант

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вышел на второе место в истории калифорнийской команды по количеству четвертей, в которых он набирал 20 и более очков. Статистика ведётся с сезона-1997/1998. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На первом месте в истории «Лейкерс» по соответствующему показателю остаётся легенда клуба Коби Брайант — 36 четвертей. В активе Дончича таких четвертей сейчас пять. Словенец превзошёл Энтони Дэвиса, Леброна Джеймса и Кайла Кузму, у которых по четыре четверти с 20 или более очками.

