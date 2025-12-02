Скидки
Лидер «Финикса» Девин Букер получил травму паха

Лидер «Финикса» Девин Букер получил травму паха
Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер не смог доиграть выездной матч регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы паха. Об этом информирует Reuters. Игрок набрал 11 очков за 10 минут первой четверти, после чего вернулся в раздевалку и не вышел на вторую.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 16, Кнехт - 13, Эйтон - 12, Джеймс - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Винсент - 3, Смит - 3, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Джеймс, Хатимура
Финикс Санз: Брукс - 33, Гиллеспи - 28, Уильямс - 13, Гудвин - 13, Букер - 11, Буей - 7, Данн - 6, О'Нил - 6, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг

После победы «Санз» со счётом 125:108 главный тренер команды Джордан Отт во время общения со СМИ сообщил, что новости о прогнозе по восстановлению Букера ожидаются во вторник.

Девин в нынешнем сезоне НБА к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 25 очков, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,7 передачи.

