18-летняя звезда сборной Финляндии: маловероятно, что я останусь в Европе

Комментарии

18-летний финский форвард «Партизана» Миикка Мууринен поделился подробностями относительно планов на будущее. По словам спортсмена, он рассчитывает попасть в NCAA, чтобы потом пробиться в НБА.

«Маловероятно, что я останусь в Европе, но это тоже вариант. Сейчас вижу это как этап для роста, чтобы использовать предоставленную возможность по полной, а потом отправиться в университет и, возможно, в лигу. Предпочитаю университет, без сомнений. Это моя мечта, она не изменится», — сказал Мууринен на канале SKWEEK в YouTube.

Миикка также поделился мнением о выступлении в Евролиге: «Евролига — большой вызов, ведь здесь играют ветераны с опытом выступления в НБА и несколькими сезонами в лиге. Конечно, непросто, но постепенно привыкаю».

