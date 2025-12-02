«Ему нравятся те, кто преклоняется перед ним». Диллон Брукс — о Леброне после стычки с ним

29-летний лёгкий форвард клуба «Финикс Санз» канадец Диллон Брукс высказался в адрес 40-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Леброна Джеймса после конфликта с ним во время сегодняшнего матча.

«Я спортсмен. Мне не очень нравятся улыбки, хихиканье и всё такое, поэтому я просто дал Брону понять, что я здесь и продолжаю расти. Ему нравятся люди, которые кланяются. Я не кланяюсь перед ним. Так что это либо заводит его, либо раздражает – одно из двух», — приводит слова Брукса портал Basketball Network.

Напомним, во время матча Джеймс задержался у скамейки «Финикса» во время тайм-аута в конце третьей четверти и резко стал высказываться в адрес Брукса, который, в свою очередь, также не стеснялся в выражениях.