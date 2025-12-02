Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ему нравятся те, кто преклоняется перед ним». Диллон Брукс — о Леброне после стычки с ним

«Ему нравятся те, кто преклоняется перед ним». Диллон Брукс — о Леброне после стычки с ним
Комментарии

29-летний лёгкий форвард клуба «Финикс Санз» канадец Диллон Брукс высказался в адрес 40-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Леброна Джеймса после конфликта с ним во время сегодняшнего матча.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 16, Кнехт - 13, Эйтон - 12, Джеймс - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Винсент - 3, Смит - 3, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Джеймс, Хатимура
Финикс Санз: Брукс - 33, Гиллеспи - 28, Уильямс - 13, Гудвин - 13, Букер - 11, Буей - 7, Данн - 6, О'Нил - 6, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг

«Я спортсмен. Мне не очень нравятся улыбки, хихиканье и всё такое, поэтому я просто дал Брону понять, что я здесь и продолжаю расти. Ему нравятся люди, которые кланяются. Я не кланяюсь перед ним. Так что это либо заводит его, либо раздражает – одно из двух», — приводит слова Брукса портал Basketball Network.

Напомним, во время матча Джеймс задержался у скамейки «Финикса» во время тайм-аута в конце третьей четверти и резко стал высказываться в адрес Брукса, который, в свою очередь, также не стеснялся в выражениях.

Материалы по теме
Легендарная серия Леброна едва не оборвалась! Ситуация выглядела глупо и наигранно
Легендарная серия Леброна едва не оборвалась! Ситуация выглядела глупо и наигранно
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android