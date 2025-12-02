Диллон Брукс: всегда играю жёстко, когда на меня смотрит мой друг Флойд Мейвезер

29-летний лёгкий форвард клуба «Финикс Санз» канадец Диллон Брукс рассказал, из-за чего играл жёстко в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся сегодня и завершился со счётом 125:108 в пользу команды из Финикса.

«Увидел Эдди Мёрфи и своего друга Флойда Мейвезера в толпе [во время матча с «Лейкерс»]. Мне нравится, когда он на меня смотрит. Всегда играю жёстко и хорошо, когда он рядом. Кто ещё там был? Увидел там какую-то актрису», — приводит слова Брукса журналист Дуэйн Рэнкин на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в этой встрече Диллон набрал 33 очка, сделал два подбора, а также отдал две передачи.