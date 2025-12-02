Диллон Брукс: всегда играю жёстко, когда на меня смотрит мой друг Флойд Мейвезер
29-летний лёгкий форвард клуба «Финикс Санз» канадец Диллон Брукс рассказал, из-за чего играл жёстко в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся сегодня и завершился со счётом 125:108 в пользу команды из Финикса.
НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 16, Кнехт - 13, Эйтон - 12, Джеймс - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Винсент - 3, Смит - 3, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Джеймс, Хатимура
Финикс Санз: Брукс - 33, Гиллеспи - 28, Уильямс - 13, Гудвин - 13, Букер - 11, Буей - 7, Данн - 6, О'Нил - 6, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг
«Увидел Эдди Мёрфи и своего друга Флойда Мейвезера в толпе [во время матча с «Лейкерс»]. Мне нравится, когда он на меня смотрит. Всегда играю жёстко и хорошо, когда он рядом. Кто ещё там был? Увидел там какую-то актрису», — приводит слова Брукса журналист Дуэйн Рэнкин на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, в этой встрече Диллон набрал 33 очка, сделал два подбора, а также отдал две передачи.
