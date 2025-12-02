Лука Дончич возложил вину за последние поражение «Лейкерс» в НБА на себя

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич возложил вину за поражение «озёрников» в матче с «Финикс Санз» (108:125) на себя.

«Это моя вина. Нельзя допускать девять потерь. Во второй четверти вместо того чтобы бросать, я пытался вовлечь партнёров [в матч], но девять потерь — это слишком», — приводит слова Дончича портал NBA Analysis.

Напомним, Дончич в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 16 матчах. В среднем за встречу Лука набирает 35,3 очка, делает 8,9 подбора, отдаёт 8,9 передачи, а также совершает 0,6 блок-шота и 1,6 перехвата за 36 минут.