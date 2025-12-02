Скидки
Лука Дончич возложил вину за последние поражение «Лейкерс» в НБА на себя

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич возложил вину за поражение «озёрников» в матче с «Финикс Санз» (108:125) на себя.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 16, Кнехт - 13, Эйтон - 12, Джеймс - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Винсент - 3, Смит - 3, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Джеймс, Хатимура
Финикс Санз: Брукс - 33, Гиллеспи - 28, Уильямс - 13, Гудвин - 13, Букер - 11, Буей - 7, Данн - 6, О'Нил - 6, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг

«Это моя вина. Нельзя допускать девять потерь. Во второй четверти вместо того чтобы бросать, я пытался вовлечь партнёров [в матч], но девять потерь — это слишком», — приводит слова Дончича портал NBA Analysis.

Напомним, Дончич в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 16 матчах. В среднем за встречу Лука набирает 35,3 очка, делает 8,9 подбора, отдаёт 8,9 передачи, а также совершает 0,6 блок-шота и 1,6 перехвата за 36 минут.

