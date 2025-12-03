Скидки
Баскетболист Егор Рыжов: никогда не хотел переезжать жить в США. В России мне комфортно

Егор Рыжов
Комментарии

21-летний центровой красноярского «Енисея» Егор Рыжов высказался относительно того, хотел бы он жить в США, а не в России.

— Можно ли сказать, что переезд в США был вашей мечтой?
— Нет, никогда особо не хотел переезжать в США, жить там. Возможно, хотелось бы просто приехать, посмотреть, пожить какое-то время, но именно жить постоянно — нет. В России мне комфортно, хорошо себя чувствую. И, честно говоря, мне кажется, если бы получилось поиграть в США, то потом я бы ещё сильнее почувствовал контраст, понял, насколько у нас прикольно. Когда путешествуешь, понимаешь, насколько классно у себя на родине. Так что мечтой это точно не было. Играть — да. Жить — нет, — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, летом Рыжов пытался попасть в студенческую американскую лигу NCAA, но по ряду причин этого достичь не удалось.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».
