Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Рыжов ответил, расстроился ли, что не попал в NCAA

Егор Рыжов ответил, расстроился ли, что не попал в NCAA
Егор Рыжов
Комментарии

Талантливый молодой баскетболист Егор Рыжов, выступающий за «Енисей» в Единой лиге ВТБ, рассказал, сильно ли расстроился от того, что летом ему не удалось попасть в студенческую американскую лигу NCAA.

«Ответ, наверное, прогнозируемый. Когда у тебя есть возможность играть в США, в колледже, в той же Флориде, а потом — бац, и не попадаешь туда. И всё — возвращаешься в реальность. В моём случае — в Красноярск. Но я не хочу, чтобы это звучало как что-то негативное, потому что здесь [в Красноярске] хорошая баскетбольная история и меня она устраивает.

Просто была возможность попасть в NCAA, но по стечению обстоятельств я там не оказался. Немного погрустил в моменте, но смысла зацикливаться нет — я не могу повлиять на прошлое. Поэтому просто продолжил работать», — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США
Эксклюзив
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android