Егор Рыжов ответил, расстроился ли, что не попал в NCAA

Талантливый молодой баскетболист Егор Рыжов, выступающий за «Енисей» в Единой лиге ВТБ, рассказал, сильно ли расстроился от того, что летом ему не удалось попасть в студенческую американскую лигу NCAA.

«Ответ, наверное, прогнозируемый. Когда у тебя есть возможность играть в США, в колледже, в той же Флориде, а потом — бац, и не попадаешь туда. И всё — возвращаешься в реальность. В моём случае — в Красноярск. Но я не хочу, чтобы это звучало как что-то негативное, потому что здесь [в Красноярске] хорошая баскетбольная история и меня она устраивает.

Просто была возможность попасть в NCAA, но по стечению обстоятельств я там не оказался. Немного погрустил в моменте, но смысла зацикливаться нет — я не могу повлиять на прошлое. Поэтому просто продолжил работать», — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

