«Мы звёзд с неба не хватаем». Центровой «Енисея» Рыжов — о старте клуба в Единой лиге

21-летний баскетболист Егор Рыжов оценил старт сезона для «Енисея» в Единой лиге ВТБ.

«Начнём с базовых вещей: начало сезона всегда немного скомканное. Очень мало команд, которые сразу собираются и начинают показывать результат. Обычно это те, кто сохранил состав с прошлого сезона или прошёл качественную подготовку. У нас же получилось, что некоторые присоединились позже. Я, например, приехал в Красноярск за два-три дня до первой игры, у меня была всего пара тренировок. Естественно, тяжело сразу влиться в процесс, когда команда уже немного сыгранна.

Если говорить дальше, то у нас просто не так много времени было, чтобы сыграться. Ну и, честно говоря, мы звёзд с неба не хватаем, у нас состав довольно молодой — из русских самый взрослый парень лет 25. Поэтому бывают ошибки, порой детские, но у всех есть желание, и это отлично.

Интересно ещё, что внутри команды хороший «коннект». Все русские, все молодые — общаться легче, нет возрастного барьера, когда тебе 20, а играешь в команде, где людям под 30 или старше. Конечно, у нас есть легионеры, взрослые, опытные, и это важно: мы можем у них многому научиться. Они лидеры — и по игре, и по поведению», — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».