Егор Рыжов высказался о принципиальности матча с «Зенитом» в Единой лиге

Егор Рыжов
Комментарии

Центровой Егор Рыжов, который выступает на правах аренды за «Енисей», высказался о принципиальности матча с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

«Конечно, всегда хочется сыграть против своей, так скажем, домашней команды. Потому что я родился в Питере и для меня «Зенит» всегда был командой из моего города. Я большое количество времени — с пятнадцати лет — был в структуре клуба. Прошёл через всё, то есть можно сказать, что это моя домашняя команда.

Обыграть было, конечно, приятно. Но как бы всегда хочется сыграть ещё лучше. Не могу сказать, что это был какой-то суперматч от меня, но по итогу результат приятный, действительно.

«Зенит» был фаворитом, и когда команда, которая кажется слабее, выигрывает — это всегда зрелищно. И не только для фанатов этой команды, а вообще, в целом, для всей лиги, для людей, которые следят за баскетболом. Рад за команду. Рад, что такая победа была, — она прямо, можно сказать, подбодрила нас. Такие победы очень приятные», — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».
