Йокич высказался насчёт первой за 10 лет серии из четырёх поражений «Денвера» дома

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лидер «Денвер Наггетс» 30-летний серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, высказался насчёт первой за 10 лет серии из четырёх поражений команды на домашней арене.

«Неприятно проигрывать на глазах наших фанатов», — приводит слова Йокича аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской организации Никола Йокич принял участие в 20 матчах. В среднем за игру сербский центровой набирает 29,0 очков, делает 12,8 подбора, отдаёт 11,1 передачи, а также совершает 1,5 перехвата и 0,8 блок-шота за 34 минуты.