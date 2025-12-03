Скидки
Баскетбол

«Когда он играет, понимаешь, почему он здесь». Егор Рыжов — о легионере Единой лиги

«Когда он играет, понимаешь, почему он здесь». Егор Рыжов — о легионере Единой лиги
Егор Рыжов
21-летний игрок «Енисея» Егор Рыжов рассказал, кто удивил его в составе команды из Красноярска своей игрой.

«Вариант с «Енисеем» нарисовался очень быстро. Я вообще не знал, кто тут, что тут, какие игроки, кто что может. Когда приехал, не было каких-то ожиданий. Понравилось, что многие реально выкладываются — видно, что стараются на тренировках, в играх, борются за каждый мяч. Это сразу бросается в глаза.

Если по игрокам конкретно — наверное, Тасич. Я раньше его не видел, и, когда первые тренировки смотрел, он не кажется каким-то сверхатлетичным или мощным, непонятно, что ожидать. А потом, когда он начинает играть, ты понимаешь, почему он здесь и почему он так хорошо себя показывает.

У него есть видение, понимание игры — вот этому можно учиться. Потому что, условно, если у тебя есть физика, ты атлет — круто. Но если у тебя есть ещё и понимание игры, как у него, — это вообще топ. Он видит площадку, может отдать пас, который ты вообще не ожидаешь, — и из этого получается лёгкий бросок из-под кольца или открытый трёхочковый.

Плюс то, как он играет в посте… Я стараюсь с ним общаться, подмечать какие-то фишки. У него всё выглядит легко, будто без усилий, просто на чувстве бросает, а результат — есть. Так что да, наверное, он меня удивил больше всех», — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».
