«Тренер сборной России не видит меня в составе». Рыжов высказался о национальной команде

Егор Рыжов
Комментарии

21-летний центровой «Енисея» Егор Рыжов поделился своим мнением, почему не попадает в состав сборной России по баскетболу.

— В последнее время вы нечасто доезжаете до сборной России. С чем это связано?
— А что-то вообще известно про причину, почему я не доезжаю до сборной?

— Мне нет.
— Скажу, что на данный момент тренер сборной России [Зоран Лукич] не видит меня в составе. Видимо, поэтому я и не доезжаю. Но, опять же, сейчас и нет каких-то официальных матчей. Возможно, в дальнейшем, если я стану хорошим игроком, то меня позовут в сборную. А пока, видимо, не нужен, — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».
