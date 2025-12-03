Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рыжов одной фразой озвучил причину отказа от контракта с «Зенитом» летом

Рыжов одной фразой озвучил причину отказа от контракта с «Зенитом» летом
Егор Рыжов
Комментарии

Центровой красноярского «Енисея» Егор Рыжов одной фразой высказался о том, что не стал сперва продлевать соглашение с санкт-петербургским «Зенитом» этим летом.

«Просто стечение обстоятельств», — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что 21-летний Рыжов в минувшее межсезонье хотел перебраться в студенческую американскую лигу NCAA. Егор получил предложение от известного университета Флорида Стэйт. По различным причинам переезд в США сорвался. Центровой подписал новый контракт с «Зенитом» и был отправлен в аренду в «Енисей».

На данный момент Рыжов в среднем за игру набирает 8,5 очка и делант 5,2 подбора за 17 минут на паркете в Единой лиге ВТБ.

Читайте полное интервью с центровым «Енисея» Егором Рыжовым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США
Эксклюзив
«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android