Рыжов одной фразой озвучил причину отказа от контракта с «Зенитом» летом

Центровой красноярского «Енисея» Егор Рыжов одной фразой высказался о том, что не стал сперва продлевать соглашение с санкт-петербургским «Зенитом» этим летом.
«Просто стечение обстоятельств», — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.
Отметим, что 21-летний Рыжов в минувшее межсезонье хотел перебраться в студенческую американскую лигу NCAA. Егор получил предложение от известного университета Флорида Стэйт. По различным причинам переезд в США сорвался. Центровой подписал новый контракт с «Зенитом» и был отправлен в аренду в «Енисей».
На данный момент Рыжов в среднем за игру набирает 8,5 очка и делант 5,2 подбора за 17 минут на паркете в Единой лиге ВТБ.