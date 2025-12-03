Рыжов одной фразой озвучил причину отказа от контракта с «Зенитом» летом

Центровой красноярского «Енисея» Егор Рыжов одной фразой высказался о том, что не стал сперва продлевать соглашение с санкт-петербургским «Зенитом» этим летом.

«Просто стечение обстоятельств», — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что 21-летний Рыжов в минувшее межсезонье хотел перебраться в студенческую американскую лигу NCAA. Егор получил предложение от известного университета Флорида Стэйт. По различным причинам переезд в США сорвался. Центровой подписал новый контракт с «Зенитом» и был отправлен в аренду в «Енисей».

На данный момент Рыжов в среднем за игру набирает 8,5 очка и делант 5,2 подбора за 17 минут на паркете в Единой лиге ВТБ.

