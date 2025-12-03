«Таких нет». Рыжов — о молодых россиянах, которые точно попадут в НБА

Российский баскетболист Егор Рыжов, выступающий за «Енисей» в Единой лиге ВТБ, поделился мнением о том, готов ли кто-то из нашей молодёжи в будущем оказаться в НБА.

«Ответ, наверное, будет такой же. Всё зависит от того, кто чего хочет. Кто готов рисковать, кто не готов. Кому-то достаточно просто получить деньги и, условно, свой потенциал стопроцентно не реализовать. Их нельзя за это как-то осуждать, потому что у всех разные ситуации.

Тот, кто готов рисковать, возможно, каким-то образом окажется там. Но объективно у нас сейчас нет такого таланта, как Вембаньяма, на которого смотришь и сразу ясно — он обязательно будет там. Таких нет. И возможностей тоже нет, потому что никто из молодых игроков не получает по 30–35 минут на площадке.

Поэтому тяжело. Но, возможно, через просмотры, через какие-то другие варианты кто-то уедет играть за границу и там себя проявит. Вот, условно, как в испанской лиге U22 — туда сейчас уехал Егор Амосов и ещё какие-то ребята. Прикольно, что он там недавно набрал много очков и это сразу дало больше поводов для интереса к нему, чем если бы он играл тут, в России.

То есть про него уже узнали. И если брать всех молодых, у него теперь есть шансы попасть куда-то гораздо выше. Но если сравнивать его с другими, я не могу сказать, что он прямо сильнее кого-то из России — просто он решил рискнуть и поехал. Вот и всё», — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

