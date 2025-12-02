Форвард из США подписал контракт с «Локомотивом»

31-летний американский форвард Майкл Мур подписал контракт с клубом Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарской команды.

Профессиональную карьеру Майкл начал осенью 2014 года и с тех пор успел поиграть в разных странах и лигах. В составе клуба «Бурос» завоевал серебряные медали чемпионата Швеции сезона-2018/2019, в среднем за матч набирал 17,3 очка, совершал 6,6 подбора и делал две передачи.

В сезоне-2023/2024 выступал за португальский «Спортинг», с которым вышел во второй групповой раунд Кубка Европы ФИБА. В среднем Мур зарабатывал 13,8 очка и совершал 4,6 подбора. А год спустя продолжил играть в Кубке Европы ФИБА, но уже в составе бельгийских «Антверп Джайентс», в этом розыгрыше он набирал 18,5 очка, делал 3,7 подбора и 3,8 передачи.

Текущий сезон Майк начал в турецкой Суперлиге, выступая за «Каршияку». По итогам шести матчей стал вторым в команде по результативности (11 очков) и игровому времени (28,5 минуты), а также делал в среднем 3,2 подбора, 0,8 передачи и 0,5 перехвата.