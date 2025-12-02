Скидки
37-летний экс-игрок НБА Данило Галлинари объявил о завершении профессиональной карьеры

Комментарии

37-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) итальянец Данило Галлинари объявил о завершении профессиональной карьеры после 20 лет выступлений.

«Сегодня с чувством глубокой благодарности хочу объявить о завершении карьеры, о которой всегда мечтал. Это было невероятное путешествие, наполненное множеством незабываемых моментов, которые я буду хранить в своём сердце до конца жизни. Благодарю вас от всего сердца», — написал Галлинари на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Данило дебютировал в качестве профессионала в 2004 году за итальянский «Казальпустерленго». На драфте НБА в 2008 году Галлинари был выбран под шестым номером. Всего в североамериканской организации Данило провёл 777 матчей.

Новости. Баскетбол
