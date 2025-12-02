Скидки
Трёхкратный чемпион НБА: у Гилджес-Александера арсенал больше, чем у Джордана

Трёхкратный чемпион НБА: у Гилджес-Александера арсенал больше, чем у Джордана
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дэнни Грин сравнил 27-летнего лидера и разыгрывающего защитника клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадца Шея Гилджес-Александера с легендарным соотечественником Майклом Джорданом.

«У Шея арсенал больше, но он обычно использует его, чтобы найти себе бросок. У Майкла арсенал был, но ему не нужно было его использовать», — приводит слова Грина портал Sportskeeda.

В текущем сезоне Шей принял участие в 21 игре. В среднем за встречу Гилджес-Александер набирает 32,5 очка, делает 4,8 подбора, отдаёт 6,6 передачи, а также совершает 1,5 перехвата.

