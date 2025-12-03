Аарон Гордон: «Денвер» станет той командой, которая будет чемпионом НБА в этом сезоне

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции форварда за клуб «Денвер Наггетс», американец Аарон Гордон выразил уверенность, что команда Дэвида Адельмана завоюет Кубок Ларри О'Брайана в сезоне-2025/2026.

«В конце концов, я верю, мы одержим победу. Мы будем командой, которая станет чемпионом. Все остальные в конце сезона окажутся в проигрыше. Кроме нас», — приводит слова Аарона Гордона портал Hoopshype.

В нынешнем сезоне колорадский клуб провёл 20 матчей, одержав 14 побед и потерпев шесть поражений. В Восточной конференции «Денвер» занимает четвёртое место.