Баскетбол

Актёр из США рассказал, как Шакил О’Нил предлагал $ 1 тыс. за удар электрошокером

Актёр из США рассказал, как Шакил О'Нил предлагал $ 1 тыс. за удар электрошокером
Американский комик и актёр Билл Беллами во время выступления в подкасте 7PM in Brooklyn с Кармело Энтони вспомнил занятный эпизод с участием прославленного баскетболиста Шакила О’Нила.

«Шакил — первый человек, которого я видел с электрошокером. Тогда они ещё не продавались, но у него он уже был. Это реальная история. Мы сидели на кухне — человек восемь — и он такой: «Эй, принесите-ка мне ту коробку». Все спрашивают: «Что это?» – сказал Беллами.

По словам комика, Шакил загадочно заявил: «Вы не поверите, это безумие. Ни у кого такого нет». Компания подумала, что речь о часах или о чём-то подобном.

«Он открывает коробочку — а там электрошокер. И Шакил говорит: «Кто из вас позволит мне ударить его, чтобы проверить, как это работает? Дам тысячу долларов».

Один из присутствующих согласился, после чего, по словам Билла, всех охватила паника: «Все начали кричать: «Стоп! Облейте его водой».

