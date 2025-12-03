Владимир Гомельский высказался об игре Егора Дёмина в защите

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта главного тренера «Бруклин Нетс» Жорди Фернандеса. У специалиста поинтересовались, почему «Бруклин» так часто использует зону «2-3», которая, по наблюдению болельщика, работает слабо. Гомельский отметил, что при выборе схемы защиты тренер опирается на особенности состава: в том числе на молодых игроков, среди которых он выделил Егора Дёмина, отметив, что 19-летний разыгрывающий действует старательно.

«Приверженность тренера Фернандеса зонной защите – вопрос частного вкуса. Опираясь на состав «Бруклина», можно сказать, что в команде есть сразу три игрока, которые несут большую нагрузку в атаке, но совсем не умеют играть в личной защите. Яркий пример – Майкл Портер. Он очень плохо защищается и совсем не успевает на подстраховки. Думаю, что выбор зоны основан именно на этом факте. Молодые «Бруклина», в частности Дёмин, не имеют опыта, но в защите весьма старательны. Самое большое количество тактических ошибок в обороне «Бруклина» происходит при сменах игроков при заслонах», – ответил Гомельский.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения: