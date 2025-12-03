Владимир Гомельский дал совет «Милуоки» насчёт Янниса Адетокунбо

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика, которого обеспокоили недавние слова лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо о возможном уходе из клуба, если команда не будет бороться за чемпионство.

— Яннис много раз говорил, что уйдёт из «Милуоки», если команда не будет бороться за титул. Сейчас команда неконкурентоспособна и имеет небольшой ресурс для усиления. Стоит ли «Милуоки» паниковать по поводу ухода Янниса?

— «Милуоки» стоит внимательно рассматривать предложения, которые клуб будет получать (или не будет получать) по обмену Адетокунбо, — ответил Гомельский на своём официальном сайте.

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025: