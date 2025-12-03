Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский дал совет «Милуоки» насчёт Янниса Адетокунбо

Владимир Гомельский дал совет «Милуоки» насчёт Янниса Адетокунбо
Комментарии

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика, которого обеспокоили недавние слова лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо о возможном уходе из клуба, если команда не будет бороться за чемпионство.

— Яннис много раз говорил, что уйдёт из «Милуоки», если команда не будет бороться за титул. Сейчас команда неконкурентоспособна и имеет небольшой ресурс для усиления. Стоит ли «Милуоки» паниковать по поводу ухода Янниса?
— «Милуоки» стоит внимательно рассматривать предложения, которые клуб будет получать (или не будет получать) по обмену Адетокунбо, — ответил Гомельский на своём официальном сайте.

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

Сейчас читаю:
Смелость дня. Дерзкое заявление Адетокунбо тянет на «Шнобелевку» по баскетбольной физике
Смелость дня. Дерзкое заявление Адетокунбо тянет на «Шнобелевку» по баскетбольной физике
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android