Редик — после поражения «Лейкерс»: будто монстры овладели парнями, которых я тренирую

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». Эту встречу «озёрники» проиграли со счётом 108:125.

«Я говорил об этом до игры. Если против такого соперника не играть жёстко, он моментально покажет все ваши слабости. В первой половине мы несколько раз имели численное преимущество в переходе в защиту, но соперники просто уходили от нас без сопротивления. Мы обсуждали необходимость отвечать их физической манере. Но ни в одном отрезке матча мы этого не сделали», — сказал Редик на пресс-конференции.

Редик в шутку сравнил выступление своих подопечных с сюжетом фильма «Космический джем», где инопланетяне забрали способности игроков.

«Это что-то странное, правда. Как будто монстры овладели парнями, которых я тренирую, и они перестали делать то, что делают всегда. Это странно», — отметил наставник.

