Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Редик — после поражения «Лейкерс»: будто монстры овладели парнями, которых я тренирую

Редик — после поражения «Лейкерс»: будто монстры овладели парнями, которых я тренирую
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». Эту встречу «озёрники» проиграли со счётом 108:125.

НБА — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Ривз - 16, Кнехт - 13, Эйтон - 12, Джеймс - 10, Хэйс - 6, Клебер - 5, Винсент - 3, Смит - 3, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Джеймс, Хатимура
Финикс Санз: Брукс - 33, Гиллеспи - 28, Уильямс - 13, Гудвин - 13, Букер - 11, Буей - 7, Данн - 6, О'Нил - 6, Игодаро - 4, Хэйс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг

«Я говорил об этом до игры. Если против такого соперника не играть жёстко, он моментально покажет все ваши слабости. В первой половине мы несколько раз имели численное преимущество в переходе в защиту, но соперники просто уходили от нас без сопротивления. Мы обсуждали необходимость отвечать их физической манере. Но ни в одном отрезке матча мы этого не сделали», — сказал Редик на пресс-конференции.

Редик в шутку сравнил выступление своих подопечных с сюжетом фильма «Космический джем», где инопланетяне забрали способности игроков.

«Это что-то странное, правда. Как будто монстры овладели парнями, которых я тренирую, и они перестали делать то, что делают всегда. Это странно», — отметил наставник.

Сейчас читают:
Настоящий хулиган — Диллон Брукс. За один матч зацепил и Дончича, и Леброна
Настоящий хулиган — Диллон Брукс. За один матч зацепил и Дончича, и Леброна

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android