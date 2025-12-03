Скидки
Чемпион НБА 2004 года Элден Кэмпбелл умер в возрасте 57 лет

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Элден Кэмпбелл скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщил портал Courtside Buzz в социальной сети X со ссылкой на нескольких бывших одноклубников спортсмена. Причина смерти не раскрывается.

Кэмпбелл выступал в НБА на протяжении 15 сезонов, с 1990 по 2005 год, сменив шесть клубов: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Хорнетс», «Сиэтл Суперсоникс», «Детройт Пистонс» и «Нью-Джерси Нетс».

За свою карьеру он провёл 1044 матча, набирая в среднем по 10,3 очка и совершая 5,9 подбора за игру. В 2004 году Кэмпбелл стал чемпионом лиги в составе «Детройт Пистонс». Элден был выбран на драфте НБА 1990 года под общим 27-м номером.

