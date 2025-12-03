Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 3 декабря 2025, счёт 112:124, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

Лидер НБА «Оклахома» обыграла «Голден Стэйт», добыв 13-ю подряд победу в сезоне
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 124:112 (32:26, 31:18, 28:44, 33:24). Отметим, что для «Оклахомы» эта победа стала 13-й подряд в нынешнем сезоне и 21-й в общей сложности при единственном поражении.

НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 07:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 17, Спенсер - 17, Карри - 14, Пэйтон II - 13, Хилд - 13, Грин - 13, Куминга - 8, Батлер - 6, Ричард - 5, Муди - 3, Пост - 3, Сантос
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 22, Холмгрен - 21, Уиггинс - 11, Митчелл - 10, Джо - 9, Уильямс - 5, Уоллес - 4, Карлсон - 3, Уильямс - 1, Янгблад, Дженг

«Голден Стэйт» потерпел 11-е поражение. На счету подопечных Стива Керра столько же побед.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, у которого 38 очков. Также канадец сделал три подбора и отдал четыре передачи. В составе «Голден Стэйт» по 17 очков набрали защитники Брэндин Подзиемски и Пэт Спенсер.

Материалы по теме
Как выступают другие россияне в системе НБА? На фоне Дёмина о них почти не слышно
Как выступают другие россияне в системе НБА? На фоне Дёмина о них почти не слышно

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android