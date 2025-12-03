Лидер НБА «Оклахома» обыграла «Голден Стэйт», добыв 13-ю подряд победу в сезоне

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 124:112 (32:26, 31:18, 28:44, 33:24). Отметим, что для «Оклахомы» эта победа стала 13-й подряд в нынешнем сезоне и 21-й в общей сложности при единственном поражении.

«Голден Стэйт» потерпел 11-е поражение. На счету подопечных Стива Керра столько же побед.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, у которого 38 очков. Также канадец сделал три подбора и отдал четыре передачи. В составе «Голден Стэйт» по 17 очков набрали защитники Брэндин Подзиемски и Пэт Спенсер.

