НБА: результаты матчей 3 декабря

В ночь на 3 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги в общей сложности смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

НБА. Результаты на 3 декабря:

«Филадельфия Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 121:102;

«Торонто Рэпторс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:118;

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 123:117;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 142:149 (ОТ);

«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз» — 126:119;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:124.

