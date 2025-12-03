НБА: результаты матчей 3 декабря
В ночь на 3 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги в общей сложности смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.
НБА. Результаты на 3 декабря:
«Филадельфия Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 121:102;
«Торонто Рэпторс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:118;
«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 123:117;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 142:149 (ОТ);
«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз» — 126:119;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:124.
НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 102
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 35, Маккейн - 14, Драммонд - 12, Барлоу - 12, Джордж - 11, Уокер - 10, Эдвардс - 9, Эджкомб - 9, Бона - 4, Гордон - 3, Саллис - 2, Лоури, Брум
Вашингтон Уизардс: Вукчевич - 16, Шампани - 13, Райли - 13, Багли III - 13, Джордж - 11, Макколлум - 10, Каррингтон - 10, Брэнэм - 8, Уитмор - 4, Кулибали - 2, Гилл - 2, Миддлтон
НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
121 : 118
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Торонто Рэпторс: Барнс - 28, Куикли - 23, Ингрэм - 21, Дик - 14, Пёлтль - 11, Мюррей-Бойлс - 10, Мамукелашвили - 6, Уолтер - 3, Шид - 3, Агбаджи - 2, Темпл, Баттл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 25, Шарп - 23, Камара - 21, Грант - 19, Клингэн - 11, Уильямс - 6, Лав - 5, Мюррэй - 5, Сиссоко - 3, Хендерсон, Тибулл, Холидэй, Ян, Рупер, Рит
НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
123 : 117
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 42, Уайт - 22, Саймонс - 12, Майнотт - 11, Притчард - 10, Уолш - 8, Кета - 8, Хозер - 6, Гонсалес - 4, Тиллман, Гарза, Шейерман, Уильямс, Буше
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 35, Таунс - 29, Харт - 19, Брансон - 15, Макбрайд - 9, Кларксон - 4, Колек - 4, Робинсон - 1, Ябуселе - 1, Дадье, Диавара, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
142 : 149
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 33, Бей - 22, Фирс - 21, Куин - 21, Альварадо - 14, Хоукинс - 10, Пиви - 8, Александер - 7, Макгауэнс - 6, Дикинсон, Джордан, Луни
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Гобер - 26, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Рэндл - 16, Дивинченцо - 15, Кларк - 6, Конли - 5, Шеннон - 2, Диллингэм, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 119
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 31, Фокс - 29, Харпер - 15, Васселл - 12, Джонсон - 11, Сохан - 11, Шампани - 7, Брайант - 6, Корнет - 4, Олиник, Бийомбо, Гарсия, Миникс, Уотерс III, Ингрэм
Мемфис Гриззлиз: Спенсер - 21, Уэллс - 20, Иди - 19, Кончар - 13, Уильямс Мл. - 12, Ландейл - 10, Кауард - 9, Джексон - 7, Альдама - 4, Колдуэлл-Поуп - 2, Проспер - 2, Бафкин, Джамай, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 07:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 17, Спенсер - 17, Карри - 14, Пэйтон II - 13, Хилд - 13, Грин - 13, Куминга - 8, Батлер - 6, Ричард - 5, Муди - 3, Пост - 3, Сантос, Джексон-Дэвис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 22, Холмгрен - 21, Уиггинс - 11, Митчелл - 10, Джо - 9, Уильямс - 5, Уоллес - 4, Карлсон - 3, Уильямс - 1, Янгблад, Дженг
