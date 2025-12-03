Рыжов назвал клубы, способные остановить ЦСКА в борьбе за чемпионство в Единой лиге

Российский центровой Егор Рыжов, играющий за «Енисей» в Единой лиге ВТБ, поделился мнением о том, способен ли кто-то остановить ЦСКА в борьбе за чемпионство.

«Хороший вопрос, наверное, всё будет зависеть от того, как «Зенит» сыграется ближе к середине или концу сезона, как со здоровьем у них будет. Если всё будет нормально, «Зенит» — один из главных кандидатов.

Ещё интересно выглядит УНИКС — у них классные «большие», за ними приятно наблюдать, против них хочется сыграть. Думаю, это будет тяжело, но интересно. Конечно, «Локо» тоже способен побороться с ЦСКА. Да, последний очный матч был неудачный, не всё у них гладко, однако в целом потенциал большой. Мне кажется, по ходу сезона они найдут свою игру.

Я верю в главного тренера «Локо» Антона Николаевича Юдина — он там должен порядок навести. Тем более если они отчислили Ройса Хэмма, значит, планируют усиление. Когда подпишут кого-то серьёзного, можно будет точнее говорить, насколько они конкурентоспособны. Но я уверен, что ближе к концу сезона они смогут навязать борьбу», — сказал Егор Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

