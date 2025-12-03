Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вот что важно помнить». Майкл Джордан высказался о своём бренде и наследии

«Вот что важно помнить». Майкл Джордан высказался о своём бренде и наследии
,
Комментарии

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан поделился мнением о своём наследии и бренде.

«Сейчас у всех должны быть свои логотипы. Я сам стал одной из причин, почему все бросились создавать бренды. Но вот что важно помнить: мой бренд появился благодаря тому, что я показывал на площадке. Сначала была работа — тяжёлый труд, — а всё остальное пришло потом. Я надеюсь, что спустя годы обо мне вспомнят не только из-за рекламы, а прежде всего за то, как я играл в баскетбол», — сказал Джордан в эфире NBA on NBC.

Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992).

Сейчас читают:
Майкл Джордан застрял в 1990-х. И не видит, как удача сделала его легендой
Майкл Джордан застрял в 1990-х. И не видит, как удача сделала его легендой

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android