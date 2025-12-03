«Вот что важно помнить». Майкл Джордан высказался о своём бренде и наследии

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан поделился мнением о своём наследии и бренде.

«Сейчас у всех должны быть свои логотипы. Я сам стал одной из причин, почему все бросились создавать бренды. Но вот что важно помнить: мой бренд появился благодаря тому, что я показывал на площадке. Сначала была работа — тяжёлый труд, — а всё остальное пришло потом. Я надеюсь, что спустя годы обо мне вспомнят не только из-за рекламы, а прежде всего за то, как я играл в баскетбол», — сказал Джордан в эфире NBA on NBC.

Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992).

