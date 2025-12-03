Скидки
Названа результативность Леброна в этом сезоне НБА. Это худшие показатели в его карьере

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к данному моменту принял участие в пяти матчах, в которых в среднем набирал 15,2 очка.

Как информирует Clutch Points, для Леброна это наименьшее количество очков за игру в пятиматчевом отрезке с декабря 2003 года — первого сезона спортсмена в НБА.

Напомним, в межсезонье-2025 Джеймс испытывал проблемы с седалищным нервом и провёл первый матч сезона лишь в середине ноября. Является четырёхкратным чемпионом НБА. Игрок четырежды получал награду MVP и столько же раз становился самым ценным игроком финальных серий.

