Единая лига назвала топ-5 самых прогрессирующих игроков

Единая лига назвала топ-5 самых прогрессирующих игроков
Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала пять баскетболистов, которые совершили мощный прорыв на старте нынешнего сезона. В список вошли два игрока «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских и Кирилл Темиров, Максим Личутин из МБА-МАИ, Дмитрий Сонько («Енисей»), а также представляющий «Бетсити Парму» Глеб Фирсов.

Каждый из спортсменов заметно прибавил в уровне игры и личной статистике.

Напомним, лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, на счету которого 10 побед и два поражения. На второй позиции УНИКС с той же разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (10 побед и три поражения).

