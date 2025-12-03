Скидки
«Лос-Анджелес Клипперс» расстался с Крисом Полом

40-летний разыгрывающий Крис Пол отчислен из «Лос-Анджелес Клипперс». Команда выпустила официальный комментарий по ситуации.

«Мы расстаёмся с Крисом, и он больше не будет частью команды. Вместе с ним мы поработаем над следующим шагом в его карьере. Крис — легенда «Клипперс», игрок с выдающейся историей.

Хочется подчеркнуть: никто не обвиняет Криса в наших неудачах. Причин, по которым мы испытываем проблемы, много. Мы благодарны Крису за влияние, которое он оказал на франшизу», — говорится в пресс-релизе команды, который на своей странице в социальных сетях приводит журналист Ом Янмисук.

Крис Пол объявил, что этот сезон НБА станет для него последним. Каким мы его запомним?
Крис Пол объявил, что этот сезон НБА станет для него последним. Каким мы его запомним?

Главные новости дня:

