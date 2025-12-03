«Лос-Анджелес Клипперс» расстался с Крисом Полом

40-летний разыгрывающий Крис Пол отчислен из «Лос-Анджелес Клипперс». Команда выпустила официальный комментарий по ситуации.

«Мы расстаёмся с Крисом, и он больше не будет частью команды. Вместе с ним мы поработаем над следующим шагом в его карьере. Крис — легенда «Клипперс», игрок с выдающейся историей.

Хочется подчеркнуть: никто не обвиняет Криса в наших неудачах. Причин, по которым мы испытываем проблемы, много. Мы благодарны Крису за влияние, которое он оказал на франшизу», — говорится в пресс-релизе команды, который на своей странице в социальных сетях приводит журналист Ом Янмисук.

