Майкл Джордан раскрыл, какие темы обсуждает с игроками, которые просят совета

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан рассказал, какие вопросы чаще всего поднимает в беседах с игроками, которые обращаются к нему за советом.

«Этим летом я разговаривал с одним из руководителей «Миннесоты». Речь шла об Энтони Эдвардсе. За сезон я слышал, что против него часто применяли двойную опеку, и он пока не знает, как с этим справляться. Вот именно такие темы я стараюсь обсуждать с игроками, которые обращаются за советом», – сказал Джордан в эфире NBA on NBC.

Ранее Джордан поделился мнением о своём наследии и бренде.

«Вот что важно помнить». Майкл Джордан высказался о своём бренде и наследии

Главные спортивные новости дня:

