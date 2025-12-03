Уволенный журналист сообщил об угрозах смертью из-за его слов об убитом Чарли Кирке

Журналист Джеральд Бурге на своей странице в социальных сетях разместил видео, в котором рассказал о последствиях своего увольнения после сообщений об убитом активисте Чарли Кирке. В своих публикациях Бурге ранее подчёркивал, что отказ скорбеть по Кирку не равнозначен «радости от насилия». Позже Джеральд был уволен порталом PHNX Sports.
«Потеря моей мечты — работы по освещению матчей «Санс» оказалась крайне тяжёлой. Был ли я разочарован решением моего бывшего работодателя и тем, как их заявление почти выставляло меня агрессивным человеком? Безусловно. Считаю ли я это бесхарактерным решением? Определённо. Иронично ли, что меня уволили, чтобы угодить группе людей, большинство из которых никогда не слышали о компании и вряд ли когда-либо её поддерживали, а после этого руководство ещё сильнее потеряло часть аудитории? Конечно», — сказал Бурге.
Бурге рассказал, что после увольнения сторонники Кирка распространили его домашний адрес и телефон, угрожали семье.
«Через два часа после увольнения я собирал семью и вывозил её из штата, потому что нам поступали реальные угрозы смертью мне, жене и нашему четырёхмесячному сыну. Мне звонили с заблокированных номеров, присылали сообщения с моим именем и адресом и просто надписью «Ой-ой». Слово «травматично» едва передаёт масштаб того, через что мы прошли».
