Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грин стал автором достижения, за всю историю «Голден Стэйт» покорявшегося лишь Карри

Грин стал автором достижения, за всю историю «Голден Стэйт» покорявшегося лишь Карри
Комментарии

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уоррирз» Дрэймонд Грин присоединяется к разыгрывающему Стефену Карри как единственному игроку в истории команды, который провёл в её составе 900 матчей в регулярном чемпионате. Об этом информирует пресс-служба «воинов».

НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 07:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 17, Спенсер - 17, Карри - 14, Пэйтон II - 13, Хилд - 13, Грин - 13, Куминга - 8, Батлер - 6, Ричард - 5, Муди - 3, Пост - 3, Сантос, Джексон-Дэвис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 22, Холмгрен - 21, Уиггинс - 11, Митчелл - 10, Джо - 9, Уильямс - 5, Уоллес - 4, Карлсон - 3, Уильямс - 1, Янгблад, Дженг

К своему достижению Грин пришёл после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (112:124). Отметим, что Карри в регулярках НБА провёл 1042 игры. Всю карьеру в НБА с 2009 года Стефен выступает за «Голден Стэйт».

Дрэймонд в матче с «Оклахомой» набрал 13 очков, сделал девять подборов и четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично
«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично

Дрэймонд Грин вручил Стефену Карри золотую медаль ОИ-2024:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android