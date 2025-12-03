Грин стал автором достижения, за всю историю «Голден Стэйт» покорявшегося лишь Карри

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уоррирз» Дрэймонд Грин присоединяется к разыгрывающему Стефену Карри как единственному игроку в истории команды, который провёл в её составе 900 матчей в регулярном чемпионате. Об этом информирует пресс-служба «воинов».

К своему достижению Грин пришёл после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (112:124). Отметим, что Карри в регулярках НБА провёл 1042 игры. Всю карьеру в НБА с 2009 года Стефен выступает за «Голден Стэйт».

Дрэймонд в матче с «Оклахомой» набрал 13 очков, сделал девять подборов и четыре результативные передачи.

