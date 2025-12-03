Грин стал автором достижения, за всю историю «Голден Стэйт» покорявшегося лишь Карри
Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уоррирз» Дрэймонд Грин присоединяется к разыгрывающему Стефену Карри как единственному игроку в истории команды, который провёл в её составе 900 матчей в регулярном чемпионате. Об этом информирует пресс-служба «воинов».
НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 07:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 17, Спенсер - 17, Карри - 14, Пэйтон II - 13, Хилд - 13, Грин - 13, Куминга - 8, Батлер - 6, Ричард - 5, Муди - 3, Пост - 3, Сантос, Джексон-Дэвис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 22, Холмгрен - 21, Уиггинс - 11, Митчелл - 10, Джо - 9, Уильямс - 5, Уоллес - 4, Карлсон - 3, Уильямс - 1, Янгблад, Дженг
К своему достижению Грин пришёл после матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (112:124). Отметим, что Карри в регулярках НБА провёл 1042 игры. Всю карьеру в НБА с 2009 года Стефен выступает за «Голден Стэйт».
Дрэймонд в матче с «Оклахомой» набрал 13 очков, сделал девять подборов и четыре результативные передачи.
Дрэймонд Грин вручил Стефену Карри золотую медаль ОИ-2024:
