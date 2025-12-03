«Просто задумайтесь». The Athletic представил материал о россиянине Егоре Дёмине

Обозреватель The Athletic Джон Холлинджер поделился мнением о прогрессе разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«В какой-то момент его можно было назвать «Егор два очка». За первые четыре матча в НБА выбор «Нетс» в лотерее не реализовал ни одного броска внутри трёхочковой линии. Более того, он не сделал ни одной попытки до пятой игры и 85-й минуты в лиге — тогда он попал с расстояния восьми футов в матче с «Филадельфией».

Но затем Дёмин стал куда чаще находить пути к броскам с дистанций ближе 20 футов. Кульминацией стал матч с «Шарлотт», где он реализовал бросок после собственного промаха, забил в быстром отрыве и набрал девять очков, установив личный рекорд по попыткам двухочковых — девять (прежний максимум — шесть).

Просто задумайтесь: кто бы мог представить, что он сможет дважды бросить внутри дуги за три секунды — в летней лиге, на предсезонке или в октябре? Сейчас он делает это регулярно. За первые 13 матчей Дёмин забил лишь восемь двухочковых. За последние десять дней — 13 из 26. В четвёртой четверти того матча он даже вышел на расстояние 15 футов и исполнил бросок в развороте — просто потому, что мог. И, возможно, ему стоит делать это чаще», — написал обозреватель.

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже: